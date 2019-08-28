بومبيو: الإدارة الأميركية ستعمل على عودة روسيا إلى مجموعة "السبع"

أكد وزير الخارجية الأميركي، ​مايك بومبيو​، في مقابلة مع قناة "فوكس 59" أن ​الإدارة الأميركية​ ستعمل على عودة ​روسيا​ إلى مجموعة "السبع"، كما يريد الرئيس ​دونالد ترامب​.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشاجر مع زملائه في قمة مجموعة "السبع" في بياريتس (​فرنسا​) حول فكرة عودة روسيا إلى المجموعة.

ونقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية عن مصادر دبلوماسية قولها، إن شجارا وقع بين ترامب وزملائه في مجموعة "السبع" حول فكرة عودة روسيا للمجموعة. وبحسب المصادر، رفض ترامب مسألة أن تبقى ​مجموعة السبع​ اتحادا للديمقراطيات الليبرالية، وأصر على عودة روسيا للمجموعة.