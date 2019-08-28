شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" توصى بدعم الشركات المتوسطة والصغيرة فى مجال البرمجيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، دعم اللجنة الكامل لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تعد بمثابة قاطرة التنمية فى البلاد، ومن ضمنها المشروعات فى قطاع الاتصالات.



وقال بدوى، إن اللجنة أوصت خلال اجتماعاتها خلال دور الانعقاد الرابع بأهمية الشركات المتوسطة والصغيرة وشركات الشباب فى مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، لتحويل أفكارها وطموحاتها العملية إلى شركات ناجحة فى مجال التكنولوجيا، وذلك بغرض خلق فرص عمل جديدة.

وفى السياق ذاته، أشار بدوى إلى أن اللجنة أحيل إليها مشروع القانون المقدم من النائبة ماجدة نصر و60 نائبًا بشأن إنشاء نقابة لمهندسى البرمجيات، وسيكون ضمن أجندتها التشريعية الدور الخامس.