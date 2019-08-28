شكرا لقرائتكم خبر عن آمنة نصير تعيد طرح مشروع قانون تجريم الزواج العرفى بدور الانعقاد المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة آمنة نصير، إنها ستعيد طرح الحديث عن تشريع تجريم الزواج العرفى خلال دور الانعقاد الخامس، فى ضوء ما يسمح به جدول أعمال البرلمان الفترة المقبلة ومدى انشغاله بقضايا ذات أهمية قصوى، معبرة عن اندهاشها من رد الفعل المجتمعى على الحديث عن تجريم الزواج العرفى، مضيفة: "كلما تكلمت فيه، تقوم الدنيا ولم تقعد".
وأضافت "نصير"، أن تجريم الزواج العرفى يعيد الأمن والأمان فى الأسرة المصرية، وتُهضم بناء عليه حقوق المرأة التى تقبل لها الرعونة، ويكون النتاج بيت غير مستقر، فمشروع القانون هدفه الأهم سلامة وحماية الأسرة المصرية، مشددة: "الأسرة هى عمود المجتمع القوى، وإذا أردنا أن نؤسس لمجتمع متماسك، فعلينا أن ننظر إلى تلك القضايا الفاصلة".
وأشارت النائبة، إلى أنها تود تقديم كل ما يتعلق بقضايا الأسرة خلال الدور المقبل، منها قضايا المرأة المعيلة، المطلقة، وأبناء بيت الطلاق، متابعة: "أرجو أن نوفق فى الانتهاء من هذه القضايا الشائكة، لأن بها تعمر البيوت وتُزال المشاكل التى تلف الأسرة المصرية".
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