حريق ضخم في معبد كنيسة طريق الإنجيل العظيم ببنسلفانيا الأمريكية (فيديو وصور)

اندلع حريق هائل فى كنيسة معبد الطريق الإنجيلى الكبرى فى فلاديفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، بحسب صور نشرتها وكالة وريترز للأنباء، كما نشرت شبكة " ان بى سى" نيوز فيديو يوضح تمكن النيران بشكل كبير من الكنيسة.

وأكدت الشبكة أنه لا يوجد أحد محاصرا خلال الحريق، فيما يشارك 75 من رجال الإطفاء بالإضافة إلى ضباط الشرطة وأعضاء من الجيش وفريق الإغاثة الطارئ فى إخماد الحريق.

وقال الأسقف بيترسون إن الكنيسة خططت للاحتفال بعيدها الحادي والستين هذا الأسبوع، وأكد "نطلب من الله أن يوفر لنا ، كما كان دائمًا ، مكانًا للعبادة" مشيرا إلى أننا سنكون بحاجة إلى أموال لمساعدتنا خلال هذه الرحلة".

Advertisements

وأكد الأسقف بيترسون إن الحريق نجم عن أعمال إصلاح على السطح، فيما لم يؤكد المسؤولون ما إذا كان الحريق قد نشأ بسبب أعمال الإصلاح أو عمل إرهابى.

ووصف الأسقف بنيامين بيترسون الوضع فى الكنيسة بالمفجع، وأكد أننا هنا "سنبقى معًا"، "وسنفعل كل ما يمكننا القيام به كمجتمع لربط قواتنا معًا وسنخرج من هذه الأزمة".

وتقع الكنيسة فى شارع نورث وورن ، والتى تعتبر موطن لمركز الرعاية النهارية للأطفال، وتشتمل على مجمع دينى، ويصف الموقع الإلكتروني للكنيسة أن معبد طريق الإنجيل الكبير "خدمة مدتها 60 عامًا تقع فى قلب غرب فيلادلفيا".