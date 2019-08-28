كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مليشيا الحوثي تتلف مواد غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدمت مليشيا الحوثي، أمس الثلاثاء، على إتلاف مواد غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، بينما يعاني الكثير من سكان اليمن من سوء التغذية.

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية أن جرافات قامت بإتلاف كميات من المواد التي حملت شعار برنامج الأغذية العالمي .

من جانبه، أكد مصدر بالأمم المتحدة أن المساعدات الإنسانية التي أتلفت اليوم في صنعاء كان من المفترض توزيعها على العائلات في تعز، موضحا أن برنامج الأغذية العالمي يقوم شهرياً بتقديم الطعام لنحو 11 مليون شخص في اليمن .

وأكد ضرورة "الوصول بدون عوائق إلى جميع المناطق لإيصال المساعدات الغذائية لمن هم في حاجة إليها"، مشيرا إلى أن برنامج الأغذية العالمي "يوزع أكثر من 130 ألف طن من الأغذية كل شهر باليمن".