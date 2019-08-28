 سابقة.. هاكر يدفع تعويضات لضحاياه

في سابقة، طلبت السلطات البريطانية من هاكر معروف تسديد ما قيمته أكثر من 900 ألف جنيه إسترليني من عملات البتكوين وغيرها من العملات المشفرة، لضحاياه.

فقد حصل غرانت ويست (27 عاما) الذي كان يعمل على الإنترنت تحت الاسم المستعار «كورفوازيير»، على عملة مشفرة بقيمة مليون جنيه إسترليني تقريبًا، بعد هجمات تصيد على مئات الشركات في جميع أنحاء العالم.

واستخدم ويست حيل البريد الإلكتروني للحصول على البيانات المالية لعشرات الآلاف من العملاء»، ثم باع البيانات الشخصية على شبكة الإنترنت مقابل عملات مشفرة تم تخزينها في حسابات متعددة.

وصادرت الشرطة هذه العملات بعد اعتقال ويست في شتنبر 2017 عقب تحقيق دام عامين. كما صادرت بطاقة «أس.دي» تحتوي على 78 مليون اسم مستخدم وكلمة مرور فردية و63 ألف تفصيل عن بطاقات الائتمان والخصم.

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وتضمنت إحدى عمليات الاحتيال التي قام بها ويست تقديم نفسه كممثل لخدمة توصيل الطعام «جست إيت»، ومحاولة سرقة المعلومات المالية لـ165 ألف عميل.

ورغم أن هذا الهجوم لم ينجح في الحصول على البيانات المالية، فإن الشرطة قالت إن أفعاله كلفت الشركة 200 ألف جنيه إسترليني. ومن أبرز ضحايا ويست شركات مثل سينسبري وأرغوس وأوبر.

وقال القاضي جوانا كورنر إن الشرطة قد تصادر 922.978.14 جنيها إسترلينيا (أكثر من مليون دولار) من حسابات ويست. وسيتم بيع العملة المشفرة وتعويض الضحايا عن الأضرار الناجمة.