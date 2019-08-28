حركة السفر بمطار طنجة الدولي ترتفع بأزيد من20 في المائة

شهد مطار ابن بطوطة بمدينة طنجة، خلال شهر يوليوز الماضي، عبور 139 ألف و84 شخصا، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 20,51 بالمائة في حركة السفر مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وبحسب بلاغ المكتب الوطني للمطارات، فإن حركة المسافرين بمختلف مطارات المملكة ارتفاع بنسبة 14,24 بالمائة خلال شهر يوليوز الماضي، وذلك ببلوغها 2 مليون و394 ألفا و 773 مسافرا ، مقابل 2 مليون و 96 ألفا و225 مسافرا خلال الفترة نفسها من سنة 2018.

وأبرز البلاغ ذاته أن مختلف المطارات، استقبلت ما مجموعه 277 ألفا و263 مسافرا، رحلة داخلية، حيث سجلت نموا موطدا حددت نسبته في 32,55 بالمائة، كما أن الرحلات الجوية الدولية زادت في مختلف المطارات بنسبة 12,21 بالمائة، ومثلت 88,42 بالمائة من مجموع الرحلات البالغ” 2 مليون و117 ألفا و510 مسافرا”.