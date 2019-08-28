تقارير.. الجزائريان بوداوي ولوصيف على أعتاب الدوري الفرنسي

بات هيثم لوصيف وهشام بوداوي، لاعبا نادي أتلتيك بارادو الجزائري، على أعتاب الانتقال للدوري الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن قرب انتقال هيثم لوصيف لنادي نيس، بينما يقترب هشام بوداوي من الانتقال لأنجيه.

وكان لوصيف قد خطف الأضواء خلال النسخة الأخيرة من الدوري الجزائري، وانضم لمنتخب الجزائر في مباراة جامبيا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية بمصر 2019.

وقد يكون لوصيف قريباً من اللعب مع يوسف عطال، نجم نيس الفرنسي، وهو اللاعب الذي يعتبره الكثيرون أنه يشبهه في أسلوب اللعب.

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في المقابل، أسهم بوداوي في فوز منتخب الجزائر بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه؛ حيث شارك في مباراتي تنزانيا بدور المجموعات، وغينيا في الدور ثمن النهائي.





ويشبه العديد من النقاد لاعب الوسط الجزائري بنظيره في المنتخب الفرنسي نجولو كانتي، نجم تشيلسي الإنجليزي، والذي يعتبره الكثيرون من أفضل اللاعبين في العالم في هذا المركز.

وارتفعت أسهم اللاعبين الجزائريين في فرنسا بعد المستويات الكبيرة التي قدمها كل من يوسف عطال ورامي بنسبعيني خلال الموسم الماضي مع ناديي نيس وستاد رين.

يذكر أن النسخة الجديدة من الدوري الفرنسي تشهد وجوداً جزائرياً قياسياً؛ حيث ينشط فريد ملالي وريان آيت نوري مع أنجيه، كما يلعب فريد بولحية وألكسندر أوكيدجا لصالح ميتز، بينما يحمل إسلام سليماني قميص موناكو، وزين الدين فرحات شعار نيم أولمبيك، وأندي ديلور قميص مونبلييه، ويلعب هاريس بلقبلة مع بريست، ورياض بودبوز مع سانت إيتيان، بالإضافة إلى مهدي عبيد مع نانت ويوسف عطال مع نيس.