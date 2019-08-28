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إعلان حالة الاستنفار العام في قطاع غزة بعد وقوع انفجار ثان

الأربعاء 28 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

وقع انفجار ثان قرب حاجز لشرطة الساحل بحي الشيخ عجلين جنوب غربي قطاع غزة.



وأكد المتحدث باسم الداخلية الفلسطينية إياد البزم أن انفجارًا آخر استهدف حاجزًا للشرطة على شارع الرشيد الساحلي في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، خلّف عددًا من الإصابات.

وأضاف، في بيان له مساء اليوم الثلاثاء، أن قوات الشرطة والأجهزة الأمنية تتابع التحقيق في موقعي الانفجارين.

وأعلن البزم حالة الاستنفار لدى كل الأجهزة الأمنية والشرطية؛ لمتابعة التطورات الأمنية عقب الانفجارين، مساء الثلاثاء.

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وأكد شهود عيان أن عددًا من المصابين الفلسطينيين نقلوا من مكان الانفجار الثاني إلى المستشفيات.

ومن جانبها دعت حكومة حماس، في بيان إعلامي، وسائل الإعلام ونشطاء التواصل الاجتماعي بضرورة تغليب المسئولية الاجتماعية وانتظار نتائج تحقيقات جهات الاختصاص الأولية في أحداث هذه الليلة.

وكان استشهد فلسطينيين مساء اليوم الثلاثاء في قصف إسرائيلي بمنطقة تل الهوا غرب قطاع غزة.

وذكرت تقارير فلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي، قصف مساء اليوم الثلاثاء، موقعًا قرب محطة الشرطة المركزية في قطاع غزة.

وأشارت التقارير إلى أن القصف الإسرائيلي جاء في سياق جريمة اغتيال، حيث تم استهداف دراجة نارية يقلها شخصان لم يتم التعرف على هويتهما حتى هذه اللحظة.

وأكدت وزارة الصحة في غزة أن الطواقم الطبية تتعامل مع 3 إصابات وصلت لمجمع الشفاء الطبي جراء الاستهداف الإسرائيلي لغرب غزة.