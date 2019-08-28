شكرا لقرائتكم خبر عن إخوانى سابق يكشف: قيادات الجماعة متورطون فى سرقات كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق البشبيشى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية والإخوانى السابق، إن الإخوان تشهد حالة من الصراع الداخلى بسبب السرقات والنهب المتورط فيها قيادات الجماعة الإرهابية، والتى أدت إلى انقلاب الشباب على القيادات، وفضحهم أمام الجميع، وهذا الأمر أدى إلى انشقاق الشباب عن صفوف القيادات، بل وصل الأمر إلى تخوف من القيادات نتيجة هذه الفضائح التى كشف عنها الشباب خلال الأيام الماضية.

وأضاف القيادى الإخوانى السابق، أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من الفضائح المتتالية لقيادات الإخوان الإرهابية، وخاصة من يسيطرون حاليًا على القنوات التى تبث من الخارج، فهناك نهب وسرقات كبيرة متورط فيها العديد من القيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد.

جدير بالذكر أن الفترة الأخيرة شهدت خلافات كبيرة بين شباب جماعة الإخوان الإرهابية وقياداتها، وانقلاب الشباب على القيادات بعد اكتشافهم خداع القيادات لهم.