شكرا لقرائتكم خبر عن أغلبية البرلمان تكشف ملامح الأجندة التشريعية: 6 مشروعات قوانين فى الأولوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن الائتلاف سيعقد عدة اجتماعات بداية سبتمبر لترتيب الأجندة التشريعية له خلال دور الانعقاد الخامس، بحضور قياداته وأعضاءه بالمحافظات، للاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم.

وأضاف "أبو هميلة"، أن قوانين مجلس النواب، مجلس الشيوخ، مباشرة الحقوق السياسية، تقسيم الدوائر، قانون الإدارة المحلية، والإجراءات الجنائية، على رأس أولوياتنا خلال دور الانعقاد المقبل، متابعاً: "سنجهز رؤية الائتلاف فى هذه المشروعات، سواء فى مشروعات الحكومة، أو فيما سنقدمه من الائتلاف".

وأشار نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، إلى أن الائتلاف سيستمع أيضاً إلى كل المشكلات التى تواجه الشرائح المختلفة من المواطنين فى المحافظات، من خلال تقارير النواب، وذلك لمعالجة أى قصور فى المحافظات، من خلال التعاون مع أجهزة الدولة التنفيذية.