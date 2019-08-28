بعدما وجد نفسه مضطرا للتنافس ضد مصارع إسرائيلي.. الجزائري فتحي نورين ينسحب من بطولة العالم للمصارعة

قرر المصارع الجزائري فتحي نورين، اليوم الثلاثاء، الانسحاب من بطولة العالم للمصارعة، الجارية أطوارها بالعاصمة اليابانية طوكيو.
وجاء انسحاب نورين بعدما وجد نفسه مضطرا للتنافس ضد مصارع إسرائيلي، في الدور الثالث للبطولة، ليقرر بذلك الانسحاب بدل مواجهة خصمه من إسرائيل.
ويعد انسحاب المصارع الجزائري الذي يتنافس في فئة 73 كلغ، الثاني له في منافسة دولية ضد المصارع الإسرائيلي بوتبول طاهار.
وتفوق نورين في الدور الأول على المصارع ميتيلوس فيليب من ليشنشتاين، بعلامة إيبون، ليجد نفسه في ثالث أدوار البطولة في مواجهة الإسرائيلي طاهار، ليقرر الانسحاب، لتفادي التطبيع مع إسرائيل.
ويعتبر نورين المصنف الـ 30 عالميا، من أبرز المصارعين في القارة السمراء، إذ سبق له الظفر بمجموعة من البطولات، في مقدمتها بطولة إفريقيا للمصارعة في فئة وزن 73 كلغ، العام الماضي، علما أنه يعد خريجا لمدراس المصارعة بمدينة وهران الجزائرية، قبل أن يلتحق بنادي المجمع الرياضي البترولي بالجزائر العاصمة.
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