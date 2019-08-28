الان تتابع بولتون: استعداد ترامب للتفاوض مع إيران لا يعني تغيير موقفنا منها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365
قال جون بولتون، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، إن إعلان الرئيس دونالد ترامب عن استعداده للتفاوض مع إيران لا يعني تغيير موقف الإدارة الأمريكية تجاه طهران.
وأضاف بولتون في تصريح لـ “إذاعة أوروبا الحرة”، الثلاثاء، أن “التفاوض معهم (الإيرانيين) لا يعني أن الرئيس ترامب غير موقفه و(لا يعني) أن إيران ستحصل على فوائد اقتصادية ملموسة فقط مقابل كفها عن القيام بأمور ما كان يجب أن تقوم بها أصلا في ظل الانتهاكات التي تقوم بها”.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أكد على هامش قمة مجموعة “السبع الكبار” في فرنسا استعداده لعقد لقاء مع نظيره الإيراني، حسن روحاني، مشيرا إلى أن عقد مثل هذا الاجتماع في غضون أسابيع أمر واقعي.
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