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إسرائيل تنفذ جريمة إغتيال بقصف صاروخي على غزة
الأربعاء 28 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365
استشهد فلسطينيان مساء اليوم الثلاثاء في قصف إسرائيلي بمنطقة تل الهوا غرب قطاع غزة.
وذكرت تقارير فلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي، قصف مساء اليوم الثلاثاء، موقعًا قرب محطة الشرطة المركزية في قطاع غزة.
وأشارت التقارير إلى أن القصف الإسرائيلي جاء في سياق جريمة اغتيال، حيث تم استهداف دراجة نارية أقلها شخصان لم يتم التعرف على هويتهما حتى هذه اللحظة.
وذكرت وزارة الصحة في غزة أن الطواقم الطبية تتعامل مع 3 إصابات وصلت لمجمع الشفاء الطبي جراء الاستهداف الإسرائيلي لغرب غزة.
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