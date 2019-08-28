نائب وزير الدفاع السعودي يصل الولايات المتحدة في زيارة رسمية

وصل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي، مساء الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية.
وسيلتقي نائب وزير الدفاع السعودي والوفد المرافق له خلال الزيارة عدداً من المسؤولين؛ لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم أمن واستقرار المنطقة.
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