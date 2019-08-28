شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة لحزب الحرية عن "حروب العقول".. الشائعات أخطرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت أمانة حزب الحرية ندوة عن حروب الجيل الرابع وحرب الشائعات، مساء أمس، بحضور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، الذى أكد وقوف الحزب خلف القيادة السياسية، فى دفاعه عن مصر داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن مصر دولة لها تاريخ، وأنها ما زالت مستهدفة وخصوصا من الجماعات الإرهابية.



وأكد رئيس الحزب، دور الشباب فى الفترة الحالية للدفاع عن مصر ضد أى عدوان، مشيرا إلى أن الحروب انتقلت من ساحات القتال إلى العقول، محذرا من مخاطر حروب الجيل الرابع والشائعات، مشددا على أهمية مشاركة القوى السياسية والحزبية والشعبية لمساندة دور الدولة فى مواجهة جميع المخاطر والتحديات والمؤامرات التى تواجه مصر داخليا وخارجيا.

وأشار رئيس حزب الحرية، إلى أهمية دور الإعلام فى توعية المواطنين بحروب الجيل الرابع وحروب الشائعات.

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