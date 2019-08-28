مطالبة برلمانية بخطة متكاملة لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب أحمد على، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بخطة متكاملة لبرامج تدريب وتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، فى ضوء تحسين مناخ الاستثمار من خلال القضاء على بيروقراطية الموظفين.

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وأضاف "على"، أن المذكرة التى وجهها للحكومة وتحمل ذات المعنى، انطلاقاً من رغبته فى الوصول إلى جهاز إدارى لديه من الكفاءة ما يساعد فى تنفيذ الخطط الهامة، التى تضعها القيادة السياسية فى جميع المجالات المختلفة، ولتوفير خدمات متميزة لكل المواطنين والمستثمرين.

وكانت وزراة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أطلقت اليوم المرحلة الأولى من الدفعة الثانية للبرنامج التدريبي "القيادة للتميز الحكومى"، وذلك بحضور شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، والذى يتم تنفيذه فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التخطيط والجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة كينجز كولدج بلندن، فى إطار خطة رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.