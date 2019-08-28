ولادة طفل من أم "ميتة سريريا" منذ 3 أشهر في التشيك

محمد اسماعيل - القاهرة - براغ - (د ب أ):

وضعت امرأة في جمهورية التشيك طفلاً، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إعلان الأطباء "موتها سريريا"، حسبما أكد مستشفى في مدينة برنو، الثلاثاء.

ووصف متحدث باسم المستشفى الولادة بأنها "معجزة لا نظير لها في العالم".

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وذكرت محطة "سي تي" التلفزيونية الحكومية أن الطفل ولد عبر عملية قيصرية في منتصف أغسطس ووزنه 2.1 كيلوجرام، وأنه مع والده في المنزل منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وتم وقف أجهزة دعم الحياة عن الأم بعد الولادة.

وكانت الأم قد أصيبت بنزيف في المخ خلال الأسبوع الـ 16 من الحمل، وتدهورت حالتها أثناء نقلها للمستشفى، وأعلن الأطباء موتها سريريا بعد توقف مخها عن العمل.