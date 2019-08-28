ضبط تاجر خردة بحوزته 205 بطاقات تموينية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - (أ ش أ): تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من ضبط عدد 205 بطاقات تموينية، وماكينة صرف خبز تخص أحد المخابز بحوزة أحد تجار الخردة بمنطقة الطابية التابعة لإدارة تموين المنتزه. ويأتي ذلك في إطار تشديد الحملات الرقابية التي تنفذها المديرية على أموال الدعم المقدمة للمواطنين. وأوضح بيان صادر عن المديرية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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