عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي يتهمان روسيا بمنعهما من زيارة البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي من منتقدي روسيا، إن الحكومة الروسية منعتهما من زيارة رسمية للبلاد.

وأعلن السيناتور الديمقراطي كريستوفر ميرفي والجمهوري رون جونسون إنه تم رفض منحهما تأشيرتين لزيارة روسيا مع أعضاء من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

وقال ميرفي في بيان أمس الثلاثاء إنه يريد "الإبقاء على الحوار خاصة خلال لحظات التوتر" مع روسيا.

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وتابع: "مع انهيار اتفاقات السيطرة على الأسلحة مؤخرا والمعارضة الداخلية الكبيرة لحكم (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين الاستبدادي، فلربما تعد هذه لحظة محفوفة بالمخاطر في العلاقة الهشة بين بلدينا، وإنه لمن العار ألا تهتم روسيا بالحوار".

بدوره، قال جونسون يوم الاثنين إن الرئيس الروسي يأخذ بلاده "في طريق مأساة ذات أبعاد تاريخية".

وقالت السفارة الروسية في واشنطن إن جونسون لم يتقدم بطلب للحصول على تأشيرة في السفارة ، ووصفت السيناتور بأنه يعاني من "رهاب روسيا".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا الأسبوع الماضي إلى إعادة انضمام روسيا إلى مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.