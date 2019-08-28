العم القاتل ورحلة الـ3 سنوات.. قصة جريمة انتهت في شقة المنيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

3 سنوات من التخفي والهروب ظن معها أربعيني أن سقوطه في قبضة الشرطة بات أمرا محالا، وأن الكيلومترات التي قطعها من مسقط رأسه وصولا إلى محافظة الجيزة ستحول دون الإيقاع به والزج به خلف القضبان إلا أن يقظة رجال المباحث وضعت نهاية الرحلة المشبوهة.

في عام 2016 دبت خلافات بين أحد الأشخاص ونجل شقيقه، واقتربت من حد القطيعة والخصام، حاول عقلاء العائلة إخماد نار الشجار إلا أن العم أراد نهاية مخالفة لما بحث عنه الجميع.

قتل العم ابن شقيقه في جريمة هزت إحدى قرى مركز دير مواس بعروس الصعيد "محافظة المنيا"، ولاذ الجاني بالهرب خوفا من الوقوف على "طبلية الإعام" التي تنتظره لدى انتهاء درجات التقاضي.

ترك العم مسقط رأسه قاصدا محافظة الجيزة، يتنقل بين المناطق دون المكوث في أي منها لفترة طويلة خوفا من إثارته للانتباه، مفضلا العيش في المناطق الشعبية ذات الكثافة السكنية المرتفعة.

3 سنوات لم يذق خلالها صاحب الـ41 سنة طعم الراحة، لم ينعم بنوم عميق بل أشبه بالذئب، ينتظر بين حين وآخر صوت طرق الباب بشدة ورجال بزي ميري يصطحبونه إلى قسم الشرطة.

مطلع عام 2019 استأجر الرجل الأربعيني شقة متواضعة في حي المنيب، لم يدر بخلده أنها ستكون طرف الخيط الذي سيقود رجال المباحث بقسم شرطة الجيزة إلى إنجاز ما فشل في تحقيقه زملائهم بمديرية أمن المنيا طيلة السنوات الماضية.

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داخل مكتبه بالطابق العلوي المخصص لوحدة المباحث، كان المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث قسم الجيزة، يفحص أوراق قضية قيد التحقيق، يقطع انهماكه اتصالا هاتفيا من أحد مصادره السرية عن اشتباهه في أحد قاطني عقار سكني بمنطقة المنيب.

اتصل رئيس المباحث بمعاونه الرائد هشام فتحي لاطلاعه على الأمر، طالبه بفحص المعلومات والتأكد من صحتها من خلال خطة بحث سريعة.

ساعات قلائل احتاجها معاون أول مباحث الجيزة لإنجاز المهمة، بات الشك يقينا، التحريات أثبتت أن الشخص محل الاشتباه يبلغ من العمر 41 سنة، مقيم مركز دير مواس بالمنيا، هارب من حكم بالإعدام على خلفية اتهامه بقتل ابن شقيقه.

بالعرض على اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وجه بسرعة ضبط المتهم بالتنسيق مع قطاع الأمن برئاسة اللواء علاء سليم.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، استهدفت مأمورية محل سكن المتهم، وتمكن المقدم مصطفى كمال ومعاونه الرائد هششام فتحي من ضبطه، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

أمام العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع الغرب أقر الحكم الصادر ضده، وأحاله اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.