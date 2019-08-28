"العمارة ملك ابني".. مُسنة بدرجة نصابة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات اتهام سيدة مُسنة بالنصب على بعض المواطنين.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إخطارا من العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع الغرب بتقدم بعض الأشخاص ببلاغ يتهمون سيدة بالنصب عليهم وبيعها شقق سكنية لهم بنفس العقود.

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تحريات المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة، أكدت صحة البلاغ، وتبين أن المتهمة وتدعى "عالية" في العقد السادس من العمر، عمدت إلى بيع شقتين سكنتين في عقار ملك نجلها بمنطقة المنيب إلى 4 أشخاص.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية قادها الرائد هشام فتحي معاون مباحث الجيزة، من ضبط المتهمة، وأقرت بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليها معللة السبب "العمارة ملك ابني".

تحرر المحضر اللازم، وأحاله مأمور قسم شرطة الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.