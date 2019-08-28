محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط معرض "العودة للمدارس" الذى تنظمه الغرفة التجارية أمام مكتبة مصر العامة ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر.
وتجولت المحافظ بأقسام المعرض المقام على مساحة 600 مترًا، ويضم 90 باكية لبيع كافة مستلزمات المدارس، ورافقها اللواء محمد همام السكرتير العام، واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد واللواء إسماعيل حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط.
واستعرضت المحافظ مختلف المعروضات من مستلزمات المدارس الخاصة بالزي لجميع المراحل التعليمية المختلفة والأحذية والحقائب والأدوات المكتبية بتخفيضات تصل إلى 50٪.
ووجهت المحافظ خلال افتتاحها للمعرض بمراعاة تخفيض الأسعار وتحقيق هامش ربح بسيط حتى يتناسب مع محدودي الدخل والإعلان عن سعر كل سلعة قبل وبعد التخفيض حتى تتحقق الاستفادة المرجوة من وراء إقامة المعرض.
كانت هذه تفاصيل خبر بتخفيضات تصل إلى 50٪.. محافظ دمياط تفتتح معرض "العودة للمدارس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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