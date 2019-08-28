محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشان سرقة أحد الأشخاص بمنطقة الزيتون.
وأشارت التحريات إلى أنه في إطار تداول مقطع فيديو على "فيس بوك " تحت عوان "بالفيديو في عز الظهر" يتضمن تعرض أحد الأشخاص لواقعة سرقة بمنطقة ميدان السواح بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، فقد أمكن تحديد هوية المجنى عليه.
باستدعائه قرر أنه أثناء قيادته سيارته بالمكان المُشار إليه اصطدم بأحد الأشخاص، وعقب نزوله للاطمئنان عليه، قام آخر بمغافلته وسرقة هاتفين محمولين من داخل سيارته وهربا مستقلين مركبة "توك توك".
توصلت التحريات إلى تحديد هوية مرتكبي الواقعة حلاق وعاطل يقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية، الأول محكوم عليه بالحبس سنتين في 4 قضايا ضرب، والثاني محكوم عليه بالسجن 3 سنوات في قضية سلاح ناري.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما "توك توك" وبحوزتهما مطواة، واعترفا بارتكاب الواقعة وحيازتهما للسلاح الأبيض بقصد استخدامه في نشاطهما الإجرامي، وأرشدا عن الهاتفين.
كانت هذه تفاصيل خبر محكوم عليهما بالسجن.. القبض على المتهمين بسرقة سيارة سائق في الزيتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.