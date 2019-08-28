محكوم عليهما بالسجن.. القبض على المتهمين بسرقة سيارة سائق في الزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشان سرقة أحد الأشخاص بمنطقة الزيتون.

وأشارت التحريات إلى أنه في إطار تداول مقطع فيديو على "فيس بوك " تحت عوان "بالفيديو في عز الظهر" يتضمن تعرض أحد الأشخاص لواقعة سرقة بمنطقة ميدان السواح بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، فقد أمكن تحديد هوية المجنى عليه.

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باستدعائه قرر أنه أثناء قيادته سيارته بالمكان المُشار إليه اصطدم بأحد الأشخاص، وعقب نزوله للاطمئنان عليه، قام آخر بمغافلته وسرقة هاتفين محمولين من داخل سيارته وهربا مستقلين مركبة "توك توك".

توصلت التحريات إلى تحديد هوية مرتكبي الواقعة حلاق وعاطل يقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية، الأول محكوم عليه بالحبس سنتين في 4 قضايا ضرب، والثاني محكوم عليه بالسجن 3 سنوات في قضية سلاح ناري.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما "توك توك" وبحوزتهما مطواة، واعترفا بارتكاب الواقعة وحيازتهما للسلاح الأبيض بقصد استخدامه في نشاطهما الإجرامي، وأرشدا عن الهاتفين.