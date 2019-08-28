الاحتلال الإسرائيلي يقتحم العيسوية بالقدس ويعتدي على المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (أ ش أ)

أصيب، مساء اليوم/الثلاثاء/، عدد من المواطنين الفلسطينيين بينهم سيدة، في اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لأحياء بلدة العيسوية شرقي مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن مواطنة لم تعرف هويتها بعد، أصيبت في عينها بشظايا زجاج مركبتها نتيجة إطلاق الاحتلال للأعيرة المطاطية بشكل عشوائي تجاه المواطنين، وأن جنود الاحتلال حاصروا محيط مسجد الأربعين في البلدة واشتبكوا مع المواطنين واعتدوا عليهم بالهراوات وأطلقوا قنابل الصوت والرصاص المغلف بالمطاط مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

كما حاصرت تلك القوات حي الشهيد محمد عبيد وانتشرت فيه واعتلت الأسطح ومنعت المواطنين من الدخول والخروج منه.

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وفي الخليل جنوبي الضفة الغربية، أصيب عشرات المواطنين بالغاز المسيل للدموع، الليلة، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر ومدينة الخليل.

وقال الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض، إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن أحمد خليل أبو هاشم وقاموا بتفتيشه والعبث بمحتوياته، وخلال انسحابهم من المنطقة، اندلعت مواجهات مع الشبان أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز وقنابل الصوت.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة، جبل الرحمة وجبل أبو رمان في مدينة الخليل، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز صوب المواطنين ما تسبب بإصابة عدد من الشبان بحالات اختناق.