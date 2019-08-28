بعد المنافسة على جوائز جهوية…فنانون مغاربة ينافسون على “جوائز كبرى” في مسابقة الموسيقى الافريقية

بعد أن أعلنت جائزة الموسيقى الافريقية، في وقت سابق عن منافسة عدد من الأسماء المغربية على أصناف جوائز “جهوية”، كشفت مؤخرا، عن وجود أسماء مغربية تنافس في قوائم الجوائز الكبرى في المسابقة، والتي تهم القارة الافريقية بأكملها.

وأعلنت جوائز “أفريما” أن الفنان الشاب أمين التاميري الملقب بأمينوكس ينافس بأغنيته “بيني وبينك” على جائزتين كبرتين هي فنان السنة، وأفضل لوحة فنية راقصة، بعدما كان اسمه مدرجا في قائمة جهوية هي أفضل فنان في شمال افريقيا، والتي يوجد فيها إلى جانبه فيها المغربيين أحمد سلطان بأغنية “Draw my life “، ويانسين بعمله “j’essaie”.

صنف آخر من الجوائز الكبرى هو جائزة الفنان المفضل لدى الجمهور، ينافس عليها اسم مغربي غير متوقع، وهو مغني الراب البنج، الذي دخل المنافسة بأغنيته “أمورو تومبي” التي قدمها رفقة المغني الشاب منعم السليماني.

وينافس ديجي أفريكانو على جائزة كبرى هو الآخر، إذ أن اسمه مدرج في قائمة المنافسين على لقب أفضل ديدجي في افريقيا بعمله مع مسلم ” “أش عندك”

Advertisements

وفي الجوائز الجهوية، صنف أفضل فنانة في شمال افريقيا، تنافس المغربية جيليان على اللقب بأغنيتها “ألو ألو”، إلى جانب مواطناتها سلمى رشيد عن أغنيتها المشتركة مع الجزائري موك صايب ” ما غازيل”، و بسيكوين بأغنية أنت حبيبي، ووندى أزهاري بأغنية جريت.

وسبق أن نال فنانون وفنانات مغاربة الجائزة المذكورة في دوراتها السابقة، منهم الداودية، وحمزة لفضلي، ومنال بنشليخة، وديدجي فان.