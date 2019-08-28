مجد الكروم: إصابة خطيرة بإطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب من مجد الكروم، بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، بجراح خطيرة نتيجة تعرضه لإطلاق نار.
وذكر بيان للشرطة أن الشاب يبلغ من العمر 27 عامًا، تعرض لإطلاق النار في ساعة متأخرة، ونقل مستشفى الجليل في نهاريا، وأن خلفية الجريمة غير واضحة حاليًا.
وذكر شهود عيان أن إصابات الشاب في بطنه وقدمه وحالته خطيرة، فيما قالت مصادر طبية إن حالته مستقرة رغم الإصابة الخطيرة.
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