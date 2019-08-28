الجيش الليبي يعلن السيطرة على جميع محاور القتال ويكذب الإخوان

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الجيش الليبي يعلن السيطرةعلى جميع محاور القتال ويكذب الإخوان
الأربعاء 28 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365
أكد الجيش الوطني الليبي سيطرته الكاملة على الموقف العسكري في مختلف محاور القتال، نافيا أكاذيب أبواق الإخوان الإرهابية حول سير العمليات العسكرية.
وأوضح الجيش الليبي في بيان أن تحركاته باتجاه مدينة غريان كشفت العديد من التجهيزات التي أعدتها تركيا و تنظيم الإخوان الإرهابي التي يعولون عليها.
وقال المركز الإعلامي لعمليات الجيش الليبي: "إن سحب قوة المليشيات من مختلف المحاور من خلال عملياتنا المحددة والمبرمجة أكدت ما يصل إلى الجيش الوطني من معلومات كانت القيادة بحاجة إلى التأكد من صحتها".
وتابع أن "غريان هدف لا بد من التعامل معه بشكل تعبوي لتحقيق نتائج خاصة"، مؤكدا أن عمليات الجيش بالمدينة "لا تهدف لمجرد دخول المدينة ولكن لكشف مفاجآت عسكرية ستكون حاسمة على الجبهات".
ونفذ الجيش عمليات عدة بمحيط مدينة غريان والعاصمة طرابلس أسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين أبرزهم صلاح الشين أحد أهم القيادات المتطرفة للتشكيلات المسلحة في مدينة الزاوية، وفقا للواء 22 مجحفل التابع للجيش الليبي.
وأضاف الجيش الليبي في بيانات متتالية أن ليبيا في مفترق طرق بين الدولة واللادولة، مشيرا إلى أن ليبيا بسبب الجماعات الإرهابية والمليشيات أمام مسلسل صومالي لا يمكن أن تقوم له قائمة.
ونوَّه بأن تنظيم الإخوان الإرهابي ينظر إلى ليبيا الدولة الغنية بثرواتها على أنها بيت المال الذي لا يمكن أن يفرط فيه حتى يحقق أهدافه.
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