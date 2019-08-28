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وزير الدفاع السعودي يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان

وزير الدفاع السعودي يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية

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الخليج 365 ـ متابعات

وبحسب وكالة الأنباء "واس" فسيلتقي بن سلمان خلال زيارته بعدد من المسؤولين الأمريكيين.

 ولفتت إلى أن وزير الدفاع سيبحث مع مسئولين أمريكيين العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم أمن واستقرار المنطقة.

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