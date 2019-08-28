أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد خواجة​ في حديث تلفزيوني أن "​العدو الاسرائيلي​ يحاول تعديل قواعد الاشتباك وفي حال لم يتم الرد على الهجوم الاسرائيلي فجر الاحد على منطقة معوض ​الضاحية الجنوبية​، فالاسرائيلي سيتمادى ولا حرب لأن اسرائيل غير جاهزة لحرب"، مشيراً إلى أن "شكل الرد وتوقيته هو بيد أصحاب القرار".

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كانت هذه تفاصيل خبر خواجة: بحال لم يتم الرد على الاعتداء الاسرائيلي فالعدو سيتمادى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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