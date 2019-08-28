الطقس الاربعاء غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا صيفيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف ب​درجات الحرارة​ على الجبال بينما تبقى دون تعديل يُذكر في الداخل وعلى الساحل، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال.

الجمعة: غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.