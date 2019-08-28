الطقس الاربعاء غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا صيفيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط".
الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال بينما تبقى دون تعديل يُذكر في الداخل وعلى الساحل، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة.
الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال.
الجمعة: غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
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