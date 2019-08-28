أكد مدير ​المركز الكاثوليكي للإعلام​ الأب عيدو أبو كسم أن "السلطة الكنسية هي تحدد الاساءة للرموز والشعائر الدينية والرأي عام أيضا، وبالفطرة".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح أبو كسم أن "الصورة التي يظهر فيها الرئيس عون بجانب ​العذراء​ أمر من البديهيات وهي تقليد من أيام الرئيس ​كميل شمعون​ وهي بمثابة حماية العذراء".

ودعا الى "عدم الاستخفاف بعقولنا، فمن يريد وضع شخصية أخرى بجانب العذراء مكان الرئيس عون يكون يقصد مقاصد غير سليمة، ف​رئيس الجمهورية​ هو رئيس لكل ​لبنان​ وليس رئيس حزب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو كسم: الصورة التي يظهر فيها الرئيس عون بجانب العذراء تقليد من أيام الرئيس شمعون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.