النشرة: مجهولون خطفوا لبنانيا في منطقة كفردبش في بعلبك

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​ بأن "مجهولين مقنعين يقودون جيب شيروكي أقدموا على خطف اللبناني جوزيف ش.ح. في كفردبش وهو يقود جيب من نوع "سوبارو"، مشيراً إلى انه "بعد نصف ساعة عثر على الجيب مركوناً على جنب الطريق في حشبة ب​شمسطار​ غربي بعلبك".

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