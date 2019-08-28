علمت قناة "LBC" أن "وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​ اعترض على اعادة فتح ​مطمر الناعمة​، معتبراً ان "هذا المطمر تحمل عن كل ​لبنان​ 18 مليون طن من ​النفايات​ على مدى 18 عاما".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر LBC: شهيب اعترض على اعادة فتح مطمر الناعمة واعتبر انه تحمل كل نفايات لبنان على مدى 18 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.