كشف مسؤول مصري لصحيفة "الجريدة" الكويتية أن "السلطات المصرية أجرت اتصالات مكثفة مع ​إسرائيل​ لنزع فتيل حرب قد تندلع مع وكلاء ​إيران​ في المنطقة"، مشيرا الى أن "نتيجة هذه ​الاتصالات​ ليست مطمئنة لمصر، التي ترغب بشدة في تهدئة الأجواء الملتهبة، إذ بدا أن ​حكومة​ رئيس الوزراء ال​اسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ لا تمانع مواصلة التصعيد على الجبهة اللبنانية، أو باتجاه ​قطاع غزة​ الذي انطلقت منه، مساء أمس، ​قذيفة​ باتجاه جنوب إسرائيل".

وراى المسؤول المصري أن "اقتراب ​الانتخابات التشريعية​ في اسرائيل لن يمنعها من الذهاب إلى حرب ترى أنها تأخرت مع وكلاء إيران".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول مصري للجريدة: حكومة نتانياهو لا تمانع مواصلة التصعيد على الجبهة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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