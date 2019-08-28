بولتون: استعداد ترامب للتفاوض مع إيران لا يعني تغيير موقفنا منها

اشار مستشار الرئيس الأميركي لشؤون ​الأمن​ القومي ​جون بولتون​ إلى أن "إعلان الرئيس ​دونالد ترامب​ عن استعداده للتفاوض مع ​إيران​ لا يعني تغيير موقف ​الإدارة الأميركية​ تجاه ​طهران​ ولا يعني أن إيران ستحصل على فوائد اقتصادية ملموسة فقط مقابل كفها عن القيام بأمور ما كان يجب أن تقوم بها أصلا".

وفي تصريح له رأى بولتون أنه "إذا كانت هناك صفقة شاملة، سيتم رفع العقوبات بالطبع وعندما يكون النظام في إيران مستعدا للتفاوض حول ذلك، سيكون هناك اجتماع".