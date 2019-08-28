نقلت قناة "روسيا اليوم" عن ضابط في شرطة محافظة كركوك العراقية بأن "انفجارات حدثت في معسكر كيوان جنوبي غربي المحافظة".
وأوضح الضابط أن "دوي تفجيرات سمع مساء اليوم في معسكر كيوان بمحافظة كركوك، ولم تعرف تفاصيله حتى الآن".
وأفادت وسائل إعلام عراقية بأن "التفجيرات التي حدثت في المعسكر مسيطر عليها وقام بها التحالف الدولي".
من جهتها، أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية أن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أنباء بشأن وجود صوت انفجار في محافظة كركوك، حيث أن هذا الصوت ناتج عن تفجير مخلفات حربية بشكل مسيطر عليه في معسكر K1 بمحافظة كركوك، وقد جرت العملية دون حادث يذكر".
كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن انفجارات داخل معسكر كيوان في كركوك العراقية وخلية الإعلام الحربي تنفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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