أنباء عن انفجارات داخل معسكر كيوان في كركوك العراقية وخلية الإعلام الحربي تنفي

نقلت قناة "​روسيا اليوم​" عن ضابط في شرطة ​محافظة كركوك​ العراقية بأن "​انفجارات​ حدثت في معسكر كيوان جنوبي غربي المحافظة".

وأوضح الضابط أن "دوي ​تفجير​ات سمع مساء اليوم في معسكر كيوان بمحافظة كركوك، ولم تعرف تفاصيله حتى الآن".

وأفادت وسائل إعلام عراقية بأن "التفجيرات التي حدثت في المعسكر مسيطر عليها وقام بها ​التحالف الدولي​".

من جهتها، أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية أن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أنباء بشأن وجود صوت انفجار في محافظة كركوك، حيث أن هذا الصوت ناتج عن تفجير مخلفات حربية بشكل مسيطر عليه في معسكر K1 بمحافظة كركوك، وقد جرت العملية دون حادث يذكر".

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