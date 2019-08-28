أعلن الرئيس البرازيلي ​جايير بولسونارو​ أنه "قد يقبل المساعدات المالية من ​فرنسا​ لإخماد حرائق ​غابات الأمازون​ حال تخلي الرئيس الفرنسي، ​إيمانويل ماكرون​، عن "إهانته" له واعتذاره".

ونفى بولسونارو، في ​مؤتمر​ صحفي له، ما نقله عنه سابقا كبير موظفي إدارته، أونيكس لوريتنزوني، حول رفض الرئيس القاطع قبول هذه المساعدات.

ولفت الى أنه "أولا، يجب على ماكرون سحب إهاناته. وصفني بالكذاب. وقبل أن نعقد أي محادثات مع فرنسا أو نقبل أي أموال منها، ينبغي عليه سحب هذه الكلمات، ومن ثم سيكون بإمكاننا أن نتحدث"، مشيراً الى أنه "في البداية هو يسحب ما قاله، وبعد ذلك يقترح المساعدة، ومن ثم سأرد على ذلك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بولسونارو: لن أقبل أموالا من فرنسا إلا بعد اعتذار ماكرون مني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.