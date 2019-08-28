مسلحون يقتلون 11 عامل بناء في شمال شرق نيجيريا

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كانو: قتل مسلّحون تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا 11 عامل بناء في شمال شرق نيجيريا، بحسب ما أعلن لوكالة فرانس برس قيادي في "ميليشيا" محلية موالية للحكومة وشاهد عيان.

وقال القيادي والشاهد العيان إن مقاتلين تابعين لـ"تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا" فتحوا النار على العمال في أثناء قيامهم بتمديد أسلاك الألياف البصرية في قرية واجيركو الواقعة على بعد 150 كيلومترا من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو.

وقال القيادي في "الميليشيا" المحلية مصطفى كريمبي لفرانس برس إن "المتمرّدين أتوا صباحا وفتحوا النار على العمال، ما أدى إلى مقتل 11 وجرح كثر".

وقال إن الضحايا من أبناء المنطقة الذين استعانت شركة الاتصالات بخدماتهم.

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وقال الشاهد بكر ماداي إن "الجهاديين" "أتوا" ثلاث مرات وأمروا العمال بالتوقف معتبرين أن ما يقومون به يشكل خطرا على التنظيم.

وتابع مؤكدا الحصيلة التي أعطاها القيادي أن "شعبنا يتضور جوعا ومد الأسلاك يؤمن للبعض منا مصدرا جيدا للمدخول لذا تجاهلنا التحذير".

وتنشط جماعة بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا حيث أسفرت هجمات الجهاديّين المستمرّة منذ نحو عقد، عن مقتل 27 ألف شخص وتشريد زهاء مليونين.

وانقسمت هذه الجماعة بين مجموعتين، الأولى موالية لزعيم بوكو حرام التاريخي ابوبكر الشكوي، فيما أعلنت الثانية ولاءها لتنظيم الدولة الإسلامية في غرب افريقيا وقد كثفت منذ العام الماضي هجماتها ضدّ الجنود.