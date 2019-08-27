كشف وحيد خاليلوزيتش، المدرب الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني التي ستخوض مباراتين وديتين امام كل من منتخبي بوركينا فاسو والنيجر يومي 6 و10 شتنبر 2019 بالملعب الكبير لمدينة مراكش.
وعرفت هذه اللائحة، المتكونة من 27 لاعبا، حضور 6 لاعبين من البطولة الاحترافية، 3 منهم من الرجاء البيضاوي كما عرفت عودة مجموعة من الأسماء، على غرار وليد أزارو، عادل تاعرابت، المهدي كارسيلا، وجواد اليميق، بالإضافة إلى عصام شباك.
ولم تعرف هذه اللائحة تواجد امبارك بوصوفة، وعبد الرزاق حمد الله، المهدي بنعطية، ومروان داكوشتا.
إليكم اللائحة:
|
الرقم
|
الاسم
|
اللقب
|
فريق
|
1
|
ياسين
|
بونو
|
خيرونا الإسباني
|
2
|
منير
|
المحمدي الكجوي
|
مالقا الاسباني
|
3
|
أحمد رضا
|
التكناوتي
|
الوداد الرياضي
|
4
|
أنس
|
الزنيتي
|
الرجاء الرياضي
|
5
|
نبيل
|
درار
|
فيرنبخشه التركي
|
6
|
عمر
|
بوطيب
|
الرجاء الرياضي
|
7
|
عصام
|
شباك
|
مالطيا التركي
|
8
|
بدر
|
بانون
|
الرجاء الرياضي
|
9
|
جواد
|
ياميق
|
جنوة الإيطالي
|
10
|
غانم
|
سايس
|
ولفرهامبتون الإنجليزي
|
11
|
يونس
|
عبد الحميد
|
ستاد ريمس الفرنسي
|
12
|
فؤاد
|
شفيق
|
ديجون الفرنسي
|
13
|
عبد الكريم
|
باعدي
|
حسنية أكادير
|
14
|
يوسف
|
أيت بناصر
|
موناكو الفرنسي
|
15
|
سفيان
|
أمرابط
|
هيلاس فيرونا الإيطالي
|
16
|
المهدي
|
بوربيعة
|
ساسولو الإيطالي
|
17
|
فيصل
|
فجر
|
خيطافي الإسباني
|
18
|
وليد
|
الكارتي
|
الوداد الرياضي
|
19
|
عادل
|
تاعرابت
|
بنيفكا البرتغالي
|
20
|
يونس
|
بلهندة
|
غلطة سراي التركي
|
21
|
حكيم
|
زياش
|
أجاكس أمستردام الهولندي
|
22
|
نور الدين
|
أمرابط
|
النصر السعودي
|
23
|
وليد
|
أزارو
|
الأهلي المصري
|
24
|
رشيد
|
العليوي
|
أنجي الفرنسي
|
25
|
سفيان
|
بوفال
|
ساوثهامبتون الإنجليزي
|
26
|
أمين
|
حارث
|
شاكله 04 الألماني
|
27
|
المهدي
|
كارسيلا
|
سطندار دولييج البلجيكي
كانت هذه تفاصيل خبر بحضور 3 لاعبين من الرجاء.. خليلوزيتش يكشف عن أول لائحة رسمية له مع أسود الأطلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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