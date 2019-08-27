بحضور 3 لاعبين من الرجاء.. خليلوزيتش يكشف عن أول لائحة رسمية له مع أسود الأطلس

كشف وحيد خاليلوزيتش، المدرب الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني التي ستخوض مباراتين وديتين امام كل من منتخبي بوركينا فاسو والنيجر يومي 6 و10 شتنبر 2019 بالملعب الكبير لمدينة مراكش.

وعرفت هذه اللائحة، المتكونة من 27 لاعبا، حضور 6 لاعبين من البطولة الاحترافية، 3 منهم من الرجاء البيضاوي كما عرفت عودة مجموعة من الأسماء، على غرار وليد أزارو، عادل تاعرابت، المهدي كارسيلا، وجواد اليميق، بالإضافة إلى عصام شباك.

ولم تعرف هذه اللائحة تواجد امبارك بوصوفة، وعبد الرزاق حمد الله، المهدي بنعطية، ومروان داكوشتا.

إليكم اللائحة: