ثنائية العربي تعبر بأولمبياكوس اليوناني إلى مجموعات دوري أبطال أوروبا

ساهم الدولي المغربي يوسف العربي، مساء اليوم الثلاثاء، في تأهل فريقه أولمبياكوس اليوناني إلى دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، أمام مضيفه كراسنودار الروسي، في المباراة التي انتهت بفوز الضيوف بهدفين من توقيع العربي، مقابل هدف واحد للمضيف.
وافتتح أصحاب الأرض النتيجة بعد مرور 10 دقائق على بداية اللقاء بواسطة اللاعب دانيل أوتكين، غير أن فرحته بهذا الهدف لم تدم أكثر من دقيقة، حين عدل العربي الكفة للزوار، وهي النتيجة التي خلصت إليها مجريات الشوط الأول.
وعاد صاحب 32 عاما، في مستهل الجولة الثانية وتحديدا عند الدقيقة 47 ليوقع هدفه الشخصي الثاني ولفريقه أيضا، مانحا أولمبياكوس بطاقة التأهل إلى دور المجموعات، علما أن زملاء العربي حسموا لقاء الذهاب لصالحهم برباعية نظيفة.
وانضم يوسف العربي إلى أولمبياكوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بموجب عقد يمتد لثلاثة مواسم، قادما من نادي الدحيل القطري، علما أن المهاجم المغربي لعب لأندية غرناطة الإسباني، والهلال السعودي، و”كان” الفرنسي.
يذكر أن قرعة دور المجموعات ستقام بعد غد الخميس، بإمارة موناكو الفرنسية، والتي سيتم الإعلان على هامشها عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، مع العلم أن الصراع انحصر بين ثلاثة أسماء، الهولندي فان ديك مدافع ليفربول الإنجليزي، ونجم برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، ثم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي.
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