سدس عشر نهائي كأس العرش.. “كلاسيكو” الوداد والجيش بدون موعد

أجلت الجامعة الملكية لكرة القدم، مباراة “كلاسيكو” سدس عشر نهائي كأس العرش بين فريقي الوداد الرياضي والجيش الملكي، إلى موعد لاحق.

ويأتي تأجيل “الكلاسيكو” الذي كان مقررا خوضه نهاية الأسبوع الجاري، بسبب التزام الفريق الأحمر على الصعيدين القاري والعربي خلال شهر شتنبر القادم.

ورحلت بعثة الوداد اليوم الثلاثاء، إلى السودان لخوض ذهاب دور 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، الجمعة المقبل، ضد المريخ، على أن تجرى مباراة العودة بالبيضاء في 18 من الشهر القادم.

ويلعب بطل المغرب منتصف شتنبر المقبل ذهاب الدور الأول لدوري أبطال إفريقيا على أرض مضيفه نواذيبو الموريتاني، ثم يستقبله إيابا في 28 من الشهر ذاته.

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في المقابل، حددت الجامعة تواريخ باقي لقاءات سدس عشر الكأس الفضية، التي سيُقص شريط مبارياتها الجمعة القادم، بمباراتي سريع واد زم أمام شباب قصبة تادلة، وأولمبيك آسفي مع الدفاع الحسني الجديدي.

وتجرى يوم السبت خمس مواجهات، إذ يستقبل جمعية سلا فتح ويسلان، والاتحاد الإسلامي الوجدي اتحاد الخميسات، وشباب أطلس خنيفرة نهضة بركان، والرجاء الرياضي نهضة الزمامرة، وحسنية أكادير يوسفية برشيد.

وتستأنف المباريات يوم الأحد، حيث يواجه شباب الريف الحسيمي اتحاد طنجة، ويلعب اتحاد تواركة مع وداد فاس، والنسمة السطاتية أمام شباب السوالم، ثم أولمبيك الدشيرة وأولمبيك خريبكة، ويستقبل الراك رجاء بني ملال، والطاس الكوكب المراكشي، ويحل مولودية وجدة ضيفا على الفتح الرباطي، ويواجه المغرب التطواني ضيفه شباب المحمدية.