إيمنتانوت.. انقلاب بيكوب يودي بحياة 3 لاعبي كرة قدم -فيديو

أودى حادث سير مروع بإقليم إمنتانوت، أمس الإثنين، بحياة 3 لاعبي كرة القدم وإصابة 20 آخرين.

ووفقا لمصادر محلية فقد ذلك بعد انقلاب “بيكوب” كانت تقل لاعبي الفريق، حيث انحرفت السيارة عن مسارها في أحد المنعرجات قبل أن تسقط في شعاب مقابلة في منطقة وعرة.

وأضافت ذات المصادر أن اللاعبين كانوا بصدد التحضير لإجراء مقابلة كروية في إطار دوري محلي يقام بحر الأسبوع بزاوية تماروت، قبل وقوع الحادث بتراب جماعة أنفلايسن.