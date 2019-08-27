مبتورو الأقدام في غزة يخوضون أول بطولة كرويّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خاض فريقان لمبتوري الأطراف، الثلاثاء، في ملعب لكرة القدم وسط مدينة غزة، افتتاح أول بطولة محلية لهم على مستوى القطاع، بإشراف جمعية فلسطين لكرة القدم، وبرعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

من المباراة (الأناضول)

ودخل اللاعبون ممن بترت أطرافهم السفلية، جراء اعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة أو حوادث مختلفة، أرضية ملعب فلسطين، وسط تصفيق وتشجيع حار من الجماهير، بحماس كبير.

(الأناضول)

ونقلت "الأناضول" عن السيدة سائدة البرعاوي، من برنامج التأهيل الجسدي في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قولها: "نجري اليوم المباراة الافتتاحية للدور الأول لكرة القدم للاعبين الذين بترت إحدى أطرافهم السفلية".

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وأضافت البرعاوي: "البطولة تعتبر الأولى على مستوى فلسطين والإقليم العربي".

وذكرت أن البطولة يشارك فيها 5 فرق على مستوى قطاع غزة، تضم 80 لاعبا من ذوي الأطراف المبتورة.

(الأناضول)

وأوضحت أن البطولة ستستمر على مدار 4 أسابيع متتالية، والهدف منها "تخطي الأشخاص الذين فقدوا أطرافهم معاناتهم وكذلك دمجهم في المجتمع".