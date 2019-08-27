خاميس يطلب مغادرة ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الكولومبي خاميس رودريغيز، طلب الرحيل عن صفوف فريق ريال مدريد الإسباني خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن وكيل رودريغيز، خورخي مينديز، التقى بإدارة ريال مدريد هذا الأسبوع، وأبلغهم بأن اللاعب يريد مغادرة "سانتياغو برنابيو".
وأشارت إلى أن رودريغيز يرغب في العودة للعمل تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في نابولي، رغم أن النجم الكولومبي كان أساسيًا في مباراة الميرنغي الأخيرة بالليغا ضد بلد الوليد.
وسبق أن قدم مينديز عرضين لريال مدريد، من أجل الموافقة على رحيل رودريغيز، وهما أن ينتقل اللاعب إلى نابولي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع إلزامية الشراء في صيف 2020 مقابل 42 مليون يورو، أو الرحيل نهائيًا هذا الصيف مقابل 35 مليونًا.
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