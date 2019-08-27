انفجاران في غزة: شهيدان وإصابات متفاوتة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استشهد شخصان وأصيب آخرون في انفجارين وقعا بالقرب من مواقع تابعة للشرطة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، قبيل انتصاف ليل الثلاثاء الأربعاء، ليتم الإعلان عن حالة استنفار لدى كافة الأجهزة الأمنية في القطاع، وذلك لـ"متابعة التطورات الأمنية عقب الانفجارين".

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة، استشهاد اثنين من عناصر الشرطة نتيجة انفجار وقع بالقرب من دوار الدحدوح بمنطقة تل الهوا غرب مدينة غزة، مساء الثلاثاء.

وأفادت الوزارة بوقوع إصابات جراء انفجار ثان استهدف حاجزًا للشرطة على شارع الرشيد الساحلي في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة

ولم توضح الوزارة طبيعة الانفجارين، مكتفية بالقول إن "الأجهزة المختصة تقوم بفحص طبيعة الانفجار"، وأضافت لاحقًا أن "قوات الشرطة والأجهزة الأمنية تتابع التحقيق في موقعي الانفجارين".

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الشهيدين هما سلامة ماجد النديم (32 عامًا) وعلاء زياد الغرابلي (32 عامًا)، وذكرت وزارة الصحة في غزة أن "الطواقم الطبية تتعامل مع 3 إصابات وصلت لمجمع الشفاء الطبي جراء الاستهداف الإسرائيلي لغرب غزة".

وأكدت لاحقًا "استشهاد مواطنين اثنين بالإضافة إلى إصابة شابين بجراح مختلفة وامرأة بجراح متوسطة غرب غزة" من جراء الانفجارين.

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ونفى الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بحسب القناة 13 الإسرائيلية، أن يكون الاحتلال قد قصف مواقع في غزة، مساء الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الداخلية "حالة الاستنفار لدى كافة الأجهزة الأمنية والشرطية؛ لمتابعة التطورات الأمنية عقب الانفجارين اللذين استهدفا حاجزين للشرطة بمدينة غزة"، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الوزارة، إياد البزم.

وكانت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قد استهدفت بعد عصر الثلاثاء، موقعا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. وقال شهود عيان إن مدفعية الاحتلال أطلقت قذيفة واحدة على الأقل صوب موقع شرق المخيم، ما أدى لوقوع خسائر مادية فيه دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. كما سمع دوي انفجار شمال قطاع غزة في ظل تحليق مكثف لطائرات الاحتلال.

وقال الجيش الإسرائيلي، عصر الثلاثاء، إنه قصف موقعا يتبع لحركة "حماس"، شمالي قطاع غزة، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من القطاع، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية.

وجاء في بيان لجيش الاحتلال: "أغارت طائرة عسكرية على موقع تابع لحركة حماس شمال قطاع غزة، ردًّا على إطلاق قذيفة الهاون باتجاه إسرائيل في وقت سابق".

وفي قطاع غزة، أفاد المصادر، أن الغارة الإسرائيلية استهدفت موقع "رصد" يتبع للجناح المسلح لحركة حماس، كتائب القسام، يقع بالقرب من السياج الفاصل، شرقي القطاع، دون أن تتسبب بوقوع إصابات.

وكان الجيش قد قال في وقت سابق، إنه "رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة، باتجاه جنوبي البلاد، سقطت في منطقة مفتوحة، وإن قذائف أخرى، سقطت داخل قطاع غزة".