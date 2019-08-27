بلومبرج: أميركا تعتزم إجراء محادثات مباشرة مع (أنصار الله) باليمن

في السياسة 28 أغسطس,2019 نسخة للطباعة

قوات هادي تستعيد (شقرة) بأبين

واشنطن ـ عواصم ـ وكالات: نقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء أمس عن مصادر مطلعة القول إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تستعد لإطلاق محادثات مباشرة مع “أنصار الله” في اليمن في مسعى لإنهاء النزاع المستمر منذ 4 سنوات. وقالت المصادر إن الولايات المتحدة تتطلع إلى دفع السعودية إلى المشاركة في محادثات بالسلطنة مع قيادات من “أنصار الله” في مسعى للتوسط لإعلان وقف لإطلاق النار في اليمن”. ووصفت الوكالة التحرك بأنه “قد يفتح أول قناة مهمة بين إدارة ترامب و”أنصار الله” في وقت تزداد فيه المخاوف من نشوب حرب إقليمية أوسع نطاقا”.

وكان مسؤولون أميركيون التقوا قيادات من “أنصار الله” في السويد في ديسمبر خلال محادثات تمت برعاية الأمم المتحدة. إلا أنه لا توجد أية مفاوضات مباشرة ذات شأن بين الجانبين منذ تولي ترامب مقاليد السلطة في عام 2017، وفقا لمسؤولين أميركيين حاليين وسابقين.

ووفقا للمصادر المطلعة، سيقود المحادثات من الجانب الأميركي الدبلوماسي المخضرم كريستوفر هنزل، الذي أصبح في أبريل أول سفير لإدارة ترامب لدى اليمن. ونقلت الوكالة عن أحد المسؤولين القول إن المحادثات التي قال أوضح سوف تكون “سرية” ستتضمن بالتأكيد عروضا محتملة “لأنصار الله” بتنازلات أو تدابير لبناء الثقة.

ميدانيا، أعلنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي استعادة احدى مديريات محافظة أبين جنوب اليمن، من قبضة قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي. وقال العميد سند الميسري قائد اللواء الخامس مشاة ، في تسجيل مصور بثه على مواقع التواصل الاجتماعي”، إن القوات اليمنية تمكنت من السيطرة على مديرية شّقرة الساحلية بشكل كامل. وأكد الميسري استعدادهم لدخول مدينة عدن بعد استعادة مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، التي وصلت الاشتباكات إليها داعيا ما تبقى من قوات الحزام بالانضمام إلى الشرعية تحت قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي. من جانبه، قال النقيب جلمود القميشي، ضابط في الجيش الحكومي، في حسابه على موقع “تويتر”، إن قوات الجيش وصلت إلى نقطة “قرن الكلاسي” وسط مدينة زنجبار، مؤكداً أن المدينة شهدت اشتباكات هي الأعنف. وتأتي هذه التطورات بعد إعلان استعادة محافظة شبوة من قوات النخبة الشبوانية التابعة للمجلس بشكل كامل خلال اليومين الماضيين. في سياق منفصل، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي بأن “قوات التحالف تمكنت صباح امس من اعتراض وإسقاط طائره بدون طيار (مسيّرة) بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية. وأوردت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن المالكي أوضح “أن جميع محاولات أنصار الله” بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل”.