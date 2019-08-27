طهران: لا محادثات مع واشنطن إلا إذا رفعت العقوبات

مقتل عنصر من الحرس الثوري بهجوم في بيرانشهر

طهران ـ وكالات: قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن طهران لن تدخل في حوار مع الولايات المتحدة ما لم ترفع عنها كل العقوبات، وذلك بعد يوم من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه سيجتمع مع نظيره الإيراني لمحاولة إنهاء الأزمة المرتبطة بأنشطة طهران النووية. كان ترامب قد قال أمس الاول إنه سيجتمع مع الرئيس الإيراني عند توفر الظروف المناسبة لإنهاء المواجهة المتعلقة بالاتفاق النووي الموقع بين طهران وست قوى عالمية عام 2015، وإن محادثات جارية لمعرفة كيف يمكن للدول فتح خطوط ائتمان لتمكين طهران من تسيير أمورها الاقتصادية. وقال روحاني إن إيران مستعدة دائما لإجراء محادثات. وأضاف “لكن ينبغي لواشنطن أولا أن تتحرك برفع كل العقوبات غير المشروعة والجائرة المفروضة على إيران”.

الى ذلك، أفادت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية بمقتل عنصر من الحرس الثوري الإيراني في “اعتداء إرهابي” قرب الحدود مع العراق. وأوضحت الوكالة أن أحد عناصر الحرس الثوري لقي حتفه في هجوم بمدينة بيرانشهر الحدودية، بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران. ولم تذكر الوكالة أية تفاصيل بشأن منفذي الهجوم أو طبيعته.

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