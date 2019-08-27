حزب الله: الطائرة المسيرة الإسرائيلية كانت تحمل متفجرات

في السياسة 28 أغسطس,2019 نسخة للطباعة

بيروت ـ د ب أ : أعلن حزب الله اللبناني في بيان أصدره أمس أن الطائرة المسيرة التي سقطت في الضاحية الجنوبية فجر الأحد الماضي كانت تحمل متفجرات. وأوضح البيان أنه “بعد قيام الخبراء المختصين بتفكيك الطائرة المسيرة الأولى التي سقطت في الضاحية الجنوبية تبين أنها تحتوي على عبوة مغلفة ومعزولة بطريقة فنية شديدة الإحكام، وأن المواد المتفجرة الموجودة بداخلها هي من نوع C4 وزنة العبوة تبلغ 5ر5 كيلوجرامات”. وأضاف البيان: “بناء على هذه المعطيات الجديدة التي توفرت بعد تفكيك الطائرة وتحليل محتوياتها، فإننا نؤكد أن هدف الطائرة المسيرة الأولى لم يكن الاستطلاع وإنما كانت تهدف إلى تنفيذ عملية تفجير تماما كما حصل مع الطائرة المسيرة الثانية”. يذكر أن طائرتي استطلاع إسرائيليتين مسيرتين اخترقتا الأجواء اللبنانية فجر الأحد فوق منطقة معوض ـ حي ماضي في الضاحية الجنوبية حيث معقل الحركة، وسقطت الأولى أرضا بينما انفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار في مبنى يحتوي على مكتب العلاقات الإعلامية لحزب الله. وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن بلاده تعوّل على الدور الروسي في تفادي الانزلاق نحو مزيد من التصعيد والتوتر بعد الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الحريري مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، بحسب بيان أصدره المكتب الإعلامي للحكومة اللبنانية . وقال الحريري في اتصاله مع لافروف إن ” الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف منطقة ضاحية بيروت الجنوبية هو عمل خطير واعتداء على السيادة اللبنانية وخرق للقرار 1701 الذي أرسى الهدوء والاستقرار طوال السنوات الماضية”. وأوضح الحريري أن ” لبنان يعوّل على الدور الروسي في تفادي الانزلاق نحو مزيد من التصعيد والتوتر ، وتوجيه رسائل واضحة لإسرائيل بوجوب التوقف عن خرق السيادة اللبنانية”.وأكد أن “اعتداء إسرائيل على منطقة مأهولة بالسكان المدنيين وجه ضربة لأسس حالة الاستقرار التي سادت الحدود منذ صدور القرار 1701، ويهدد بتصعيد خطير للأوضاع في المنطقة، لا يمكن التكهن بنتائجه”.