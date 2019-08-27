شهيدان وجرحى في انفجار غامض غربي غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سقط شهيدان فلسطينيان وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء، في انفجار غامض غربي قطاع غزة. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إياد البزم: "إن شهيدين اثنين من عناصر الشرطة سقطا نتيجة انفجار وقع قرب حاجز أمني على مفترق الدحدوح بمدينة غزة". وأشار إلى أن الأجهزة المختصة تقوم بفحص طبيعة الانفجار. وقال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية: "إن الانفجار أسفر عن استشهاد فلسطينيين هما: سلامة ماجد النديم (32 عاما)، وعلاء زياد الغرابلي (32 عاما)، بالإضافة إلى إصابة شابين بجراح مختلفة وسيدة بجراح متوسطة". وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت: "إن الانفجار نجم عن قصف للاحتلال"، قبل أن تتراجع عن ذلك دون ذكر الأسباب، فيما نفى الجانب الإسرائيلي تنفيذ أي عمليات عسكرية في القطاع.

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